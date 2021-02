Die Stadt Ludwigshafen verteilt zurzeit medizinische Masken an Bedürftige. Finanziert wurden sie durch eine Spendenaktion der Stadt.

Die Idee dazu hatte nach Angaben der Stadt Ludwigshafen die Sozialdezernentin Beate Steeg. Hintergrund der Idee sei die Änderung der jüngsten Landesverordnung in Rheinland-Pfalz gewesen. Unter anderem in Bus und Bahn und beim Einkaufen sind nur noch medizinische Masken erlaubt.

"Das ist ein Problem für alle, die sich die Schutzmasken nicht leisten können. Für viele Menschen ist das aktuell eine riesige Herausforderung ... Auf unsere Initiative hin haben sich Firmen und Personen bereit erklärt, Bedürftige gemeinsam mit uns zu unterstützen." Beate Steeg, Sozialdezernentin der Stadt Ludwigshafen

OP-Masken und FFP2-Masken für Bedürftige finanziert durch Spenden

Die medizinischen Masken wurden teilweise von Unternehmen in der Region und anderen Spendern finanziert. Außerdem kam ein Teil des Geldes aus städtischen Spendenkonten.

Wo werden die Schutzmasken verteilt?

Die Masken werden an Bedürftige der Ludwigshafener Tafel, an die Suppenküche und an andere Essensausgaben für Bedürftige verteilt. Außerdem gehen die Masken an Einweisungsgebiete, Asylunterkünfte und die Street Docs. Auch das Sleep Inn erhält Masken. Hier können Jugendliche übernachten, die Zuhause rausgeworfen wurden.