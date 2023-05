Er will seine Pensionsansprüche nicht verlieren, deshalb tritt Martin Hebich Ende Juni nochmal zur OB-Wahl in Frankenthal an. Aber der amtierende Frankenthaler Oberbürgermeister will gar nicht mehr wiedergewählt werden und wird als unabhängiger Kandidat auf den Wahlzetteln stehen: Als Konkurrent zum offiziellen Bewerber seiner eigenen Partei CDU. Ein Bericht von Laura Schindler