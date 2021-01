Am Freitag hat am Landgericht Frankenthal ein Prozess begonnen gegen einen Mann aus Limburgerhof . Er soll seine Ehefrau mit einem Baseballschläger erschlagen haben. Das Verfahren wurde abgebrochen.

Der Mordprozess gegen den Mann aus Limburgerhof (Rhein-Pfalz-Kreis) wurde kurz nach Beginn abgebrochen, weil der Gutachter nicht erschien. Außerdem musste die Verteidigerin des Mannes kurzfristig in Corona-Quarantäne. Deshalb entschied das Gericht, die Verhandlung Anfang Februar fortzusetzen.

Angeklagter im Gerichtsprozess SWR

Tag im Juli 2020

Der Angeklagte soll vergangenen Sommer seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung offenbar mit einem Baseballschläger getötet haben. Er selbst gab laut Gericht an, sich an nichts erinnern zu können. Zum Prozessauftakt erschienen am Freitag als Nebenkläger auch die beiden Söhne des Paars.

Frau wurde im Bett getötet

Laut Anklage hatte der Mann die Ehefrau angegriffen, als sie im Bett lag und schlief. Sie erlitt laut Obduktion schwere Hirn- und Kopfverletzungen. Der 55-jährige hatte laut Polizei damals den Rettungsdienst alarmiert. Allerdings nicht wegen seiner Frau, sondern weil er selbst über Beschwerden geklagt hatte.

Die Staatsanwaltschaft geht bei dem Mann von einer psychischen Krankheit und damit von einer möglichen Schuldunfähigkeit aus. Er sei im Pfalzklinikum im südpfälzischen Klingenmünster untergebracht.