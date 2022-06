In Worms ist am frühen Morgen ein Mann von mehreren Männern angegriffen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, war er zu Fuß in Worms unterwegs, als ihn die vier Männer zu Boden schubsten und auf ihn einschlugen und traten. Dabei hätten sie ihm Geldbeutel und Mobiltelefon entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.