Ein etwa 40 Jahre alter Mann wollte in der Ludwigshafener Rheingalerie Schuhe umtauschen. Im Geschäft wies man ihn ab. Der Mann hat daraufhin Reizgas versprüht.

Der Mann hatte am Donnerstag am späten Nachmittag in Begleitung von zwei weiblichen Jugendlichen ein Schuhgeschäft in der Rheingalerie in Ludwigshafen betreten. Er wollte Schuhe umtauschen, konnte aber keinen Kassenbon vorlegen, so eine Polizeisprecherin.

Schuhumtausch gescheitert, Reizgas gezückt (Symbolbild) Imago HRSchulz

Es kam zum Streit, und ein Verkäufer wollte den Mann aus dem Geschäft begleiten. Da habe der verärgerte Kunde eine Dose Reizgas gezückt und sie in Richtung Gesicht des Verkäufers gesprüht. Dieser und auch mehrere Kunden im Geschäft erlitten Augen- und Atemwegsreizungen.

Täter entkommt

Der Angreifer flüchtete. Eine 28-jährige Frau verfolge ihn. Auch diese besprühte er mit dem Reizgas. Um welchen Stoff es sich handelte, konnte im Nachhinein nicht festgestellt werden. Insgesamt wurden vier Personen leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Der Mann konnte unerkannt flüchten.

Der 40 bis 45 Jahre alte Mann war etwa 1,70 m groß, hatte eine kräftige Statur und kurz rasiertes, dunkles Haar. Er war bekleidet mit einem weißen Achselshirt, einer hellen Hose und er trug eine Umhängetasche. Er trug einen Mund-Nasen-Schutz.