Ein Mann hat am Mittwoch in Ludwigshafen in einem Supermarkt randaliert und zwei Frauen verletzt. Nach Polizei-Angaben war der Unbekannte mit einer Frau in Streit geraten und hat ihr dabei in den Unterleib getreten. Als ihm zwei Supermarkt-Mitarbeiter daraufhin Hausverbot erteilten, sei es erneut zum Streit mit dem Randalierer gekommen. Dabei habe er auch einer Angestellten in den Bauch getreten. Anschließend sei er geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise.