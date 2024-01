Ein Mann hat seine Ehefrau am Sonntag in Ludwigshafen mit einem Messer schwerverletzt. Die 37-Jährige schwebte in Lebensgefahr und musste notoperiert werden.

Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz erst am Montag mitteilten, hat ein 37-Jähriger im Stadtteil Friesenheim seine gleichaltrige Ehefrau am Sonntag mit einem Messer angegriffen. Nach der Tat habe der Ehemann den Notruf gewählt. Vorausgegangen war ein Streit des Ehepaares, wie die Polizei

mitteilte. Ehemann festgenommen, Ermittlungen laufen Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt und musste in einer Klinik notoperiert werden. Ihr Ehemann wurde festgenommen und soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal ermittelt gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Polizei will klären, wie es zu der Tat gekommen ist und was das Motiv war.