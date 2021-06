In der Nacht auf Donnerstag soll eine Frau einen Mann in der Nähe des Klinikums Ludwigshafen vergewaltigt haben. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Polizisten im Einsatz (Sujetbild) SWR

In Ludwigshafen ermittelt die Polizei wegen eines ungewöhnlichen Sexualdelikts. Kurz vor Mitternacht in der Nacht zum Donnerstag soll eine Frau in der Nähe des Klinikums Ludwigshafen sexuelle Handlungen an einem 20 Jahre alten Mann vorgenommen haben - und zwar gegen dessen Willen. Die mutmaßliche Täterin soll ihr Opfer unter einem Vorwand in ein Gebüsch gelockt haben. Die Polizei spricht von einer Vergewaltigung.

Polizei hat Fahndungsaufruf veröffentlicht

Man nehme den Fall ernst, erklärte ein Polizeisprecher. Die Polizei hat einen Fahndungsaufruf veröffentlicht. Vor Ort seien Spuren gesichert worden, die darauf hinwiesen, dass die Schilderungen des Mannes stimmen. Weitere Einzelheiten wollte die Polizei nicht nennen.

Die mutmaßliche Täterin soll etwa 30 Jahre alt und 1,65 Meter groß sein. Sie sprach englisch und hatte lange dunkelbraune Haare mit einem roten Haarreif. Sie soll dunkle Kleidung getragen haben und dunkelfarbige Nike-Schuhe. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zu der Frau geben kann, soll sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen melden.

Frauenrechtsorganisation: Meist geht Gewalt von Männern aus

Nach Angaben der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes würden Untersuchungen belegen, dass sexuelle Gewalt zu 99 Prozent von Männern verübt wird; der Anteil von Frauen als Täterinnen betrage unter ein Prozent.