Ein Mann hat am Sonntagnachmittag offenbar unter Wahnvorstellungen eine junge Autofahrerin terrorisiert. Der Mann hatte in Göllheim im Donnersbergkreis die 19-jährige dazu gebracht, anzuhalten, war gegen ihren Willen zu ihr ins Auto gestiegen und hatte sie aufgefordert, weiterzufahren. Während der Fahrt durch die Pfalz griff er ihr mehrfach ins Lenkrad. Auch lehnte er sich weit aus dem offenen Fenster und warf persönliche Gegenstände hinaus, darunter seine Jacke. Die Frau fuhr in Grünstadt zur Polizei. Diese griff den Mann schließlich auf, der erneut auf die Fahrbahn gelaufen war. Er wurde in eine Fachklinik eingeliefert.