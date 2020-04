per Mail teilen

In einem Männerwohnheim in Frankenthal ist am frühen Donnerstagmorgen ein Mann bei einem Streit schwer verletzt und getötet worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen wurde der Streitgegner noch vor Ort festgenommen. Er soll noch einem Haftrichter vorgeführt werden. Außerdem sei eine Obduktion der Leiche angeordnet worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und dem konkreten Tathergang laufen.