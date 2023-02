Frankenthal: Verdächtiger kommt in Untersuchungshaft

In der Innenstadt von Frankenthal soll am Montagnachmittag ein Mann auf offener Straße seine getrennt von ihm lebende Ehefrau niedergestochen haben. Der 33-Jährige ist am Dienstag vor den Haftrichter getreten.

Die Tat hat sich laut Polizei im Foltzring zugetragen, an der Kreuzung Elisabethstraße. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen hatte die Frau dort ihren Wagen geparkt, als ihr getrennt lebender Ehemann (33) plötzlich an der Beifahrerseite einstieg. Er habe ihr mehrfach mit einem Messer in den Rücken gestochen. Sie sei dann aus dem Auto geflohen und habe um Hilfe gerufen. Passanten hätten daraufhin die Polizei alarmiert und einen Krankenwagen gerufen. Der Täter sei davongerannt. Festnahme in Ludwigshafen Kurz danach wurde der Mann bei einer Fahndung festgenommen. Das 25 Jahre alte Opfer kam ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Zum Motiv der Messerattacke sagten die Ermittler bisher nichts. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen aufgenommen. Inzwischen ist gegen den Mann Haftbefehl erlassen worden, die Staatsanwaltschaft begründet das mit Fluchtgefahr.