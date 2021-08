per Mail teilen

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall auf der B9 bei Speyer. Dort hatte ein Autofahrer am Mittwochnachmittag nach einem Unfall auf den Unfallgegner eingeschlagen. Das Opfer kam laut Polizei mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei sieht es als gesichert an, dass der Schläger zuvor das Auto des anderen verbotswidrig rechts überholt hatte und beim nach links Scheren waren beide Autos zusammengeprallt.