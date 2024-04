Ein Mann soll sich und seine Ex-Freundin in Schifferstadt vor zwei Wochen mit Benzin übergossen und sich selbst angezündet haben. So lautete der Vorwurf. Der Mann kam in U-Haft. Jetzt wurde der Haftbefehl aufgehoben. Warum?

Der 48-Jährige hatte sich am 20. März laut Polizei und Staatsanwaltschaft mit Benzin übergossen. Danach hatte er sich angezündet. Der Mann erlitt schwere Verbrennungen und liegt seither im Krankenhaus. Nachdem jetzt der Haftbefehl aufgehoben wurden, hat die Staatsanwaltschaft auch die Wachen vor dem Krankenhauszimmer abgezogen. Ursprünglicher Tatvorwurf: Versuchter Mord Zunächst waren die Ermittler davon ausgegangen, dass der Mann auch seine Ex-Freundin mit Benzin übergossen hatte und sich dann brennend auf die Frau zubewegt hatte. Ein Freund soll die Frau geschützt haben, hieß es damals. Nach diesen Schilderungen hatte der dringende Tatverdacht des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung bestanden. Deshalb kam der Mann noch im Krankenhaus in Untersuchungshaft und wurde bewacht. Schifferstadt Haftbefehl erlassen Schifferstadt: Mann übergießt Ex-Freundin mit brennbarer Flüssigkeit und zündet sich an Laut Polizei hat ein Mann seine Ex-Freundin und sich selbst in Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und sich angezündet. Der 48-Jährige wurde schwer verletzt. 12:00 Uhr Aktuell um 12 SWR1 Rheinland-Pfalz Neue Erkenntnisse entlasten Tatverdächtigen Jetzt die Wende: Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, haben die Ermittlungen mittlerweile ein etwas anderes Bild ergeben. Wie der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber dem SWR sagte, hatte der 48-Jährige wohl nur sich selbst übergossen - allerdings habe dabei das Benzin auch seine Ex-Freundin getroffen. Die Freundin erlitt Augenreizungen, so Ströber. Der dringende Tatverdacht des versuchten Mordes lasse sich nicht halten. Darum wurde jetzt der Untersuchungshaftbefehl aufgehoben. Ermittelt werde aber weiterhin. Der Vorwurf gehe gegenwärtig aber eher in Richtung Körperverletzung.