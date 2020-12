per Mail teilen

Ein 44-jähriger Mann hat am Mittag in Frankenthal einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Er hatte seine Mutter mit einem Messer bedroht. Diese konnte flüchten und die Polizei alarmieren. Beamte umstellten die Wohnung im Frankenthaler Stadtteil Mörsch, in der der Mann vermutet wurde. Er war allerdings bereits geflüchtet. Die Polizei ermittelte seinen Aufenthaltsort und nahm ihn fest. Der Polizeieinsatz hatte nach Angaben einer Sprecherin Eltern einer nahegelegenen Schule beunruhigt. Für die Schüler habe jedoch zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden.