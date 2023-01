Betrunkener klaut Auto in Ludwigshafen

per Mail teilen

Ein 34-Jähriger hatte am Wochenende wohl zu tief ins Glas geschaut und daraufhin ein Auto geklaut, um schnell ins Bett zu kommen.

Der Mann hatte den Abend über in einer Gaststätte in Ludwigshafen-Oppau wohl das ein oder andere Gläschen zu viel getrunken, teilte die Polizei mit. Um schnell nach Hause zu kommen, habe er aus einer Jacke, die an einem Kleiderständer hing, die Autoschlüssel eines fremden Mannes geklaut und habe mit dessen Wagen kurzerhand die Heimfahrt angetreten.

Polizei findet Dieb schlafend im Bett

Die Polizei konnte den betrunkenen Mann ausfindig machen. Er lag schlafend in seinem Bett, der geklaute Autoschlüssel konnte sichergestellt werden. Der Mann wurde von der Polizei geweckt und musste einen Alkoholtest machen. Dieser habe einen Wert von 1,34 Promille ergeben. Auf den betrunkenen Dieb kämen mehrere Strafverfahren zu.