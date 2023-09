Mann soll in Ludwigshafen Feuer in Mehrfamilienhaus gelegt haben

per Mail teilen

In Ludwigshafen hat am späten Donnerstagabend ein leerstehendes Mehrfamilienhaus gebrannt. Ein Mann wurde wenig später festgenommen, der das Feuer gelegt haben soll.

Anwohner hatten gegen 21 Uhr am Donnerstag die Feuerwehr alarmiert, weil starker Qualm aus dem ersten Stock des abrissreifen Hauses im Hemshof in Ludwigshafen drang. Aufgrund eines Zeugenhinweises kam laut Polizei der Verdacht auf, dass ein 31-jähriger Mann das Feuer möglicherweise gelegt hat. Er wurde nach kurzer Fahndung zwei Stunden später vorläufig festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, gab es bei dem Mann Anzeichen, dass er unter Drogen stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Danach kam er wieder auf freien Fuß. Gegen den Mann wird jetzt wegen Brandstiftung ermittelt.

Holzdecken und Fußboden brennen

Das Feuer war im ersten Obergeschoss des leerstehenden Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Wie ein Feuerwehrsprecher dem SWR sagte, brannte ein Zimmer vollständig als die Feuerwehr eintraf. Laut Feuerwehr habe es kaum noch Möbel in dem dreistöckigen Gebäude gegeben. Die Zimmer waren weitgehend leer. Allerdings bestünden Decken und Fußböden in dem Haus aus Holz, was dem Feuer ausreichend Nahrung geboten hat. Der Brand sei schnell gelöscht worden.

Laut Polizei konnten die Ermittlungen zur Brandursache noch nicht aufgenommen werden. Das Haus war schon vor dem Brand baufällig. Durch das Löschwasser ist es jetzt stellenweise einsturzgefährdet. Den Schaden schätzt die Polizei auf 30.000 Euro.