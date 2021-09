per Mail teilen

Ein Autofahrer hat zum zweiten Mal seinen Führerschein wegen Trunkenheit am Steuer eingebüßt. Wie die Polizei mitteilt, stellte eine Streife bei dem Mann gestern am frühen Morgen in Haßloch knapp 1,4 Promille Atemalkohol fest. Der Mann hatte erst vor vier Jahren seinen Führerschein verloren, weil er betrunken einen Unfall verursacht hatte und geflüchtet war. Jetzt musste er ihn abgeben.