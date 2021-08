Ein offenbar alkoholisierter Mann hat in Neustadt sein Haus und seinen Garten nicht mehr erkannt und ist im fremden Garten in der Nachbarschaft gelandet. Nach Angaben der Polizei hatte der Taxifahrer den Mann in der Nacht auf Freitag an der falschen Hausnummer abgesetzt. Der Betrunkene habe sich dann im Nachbarschaftsgarten aufgehalten, bis die dortige Hausbesitzerin die Polizei alarmierte. Die Ehefrau des alkoholisierten Neustadters habe sich schließlich um ihren Mann gekümmert.