Die Polizei hat am Montagmorgen eine Schülerin aus Edenkoben (Kreis Südliche Weinstraße) gerettet. Laut Polizei hatte ein vorbestrafter Sexualstraftäter sie zu sich in sein Fahrzeug geholt.

Am Montagmorgen war die Schülerin nicht im Unterricht an ihrem Gymnasium in Edenkoben erschienen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Der Vater des Mädchens hatte sie daraufhin bei der Polizei als vermisst gemeldet. Wie es weiter heißt, hatte eine Zeugin ein verdächtiges Fahrzeug in der Nähe der Schule gemeldet. Die Polizei Neustadt leitete daraufhin eine ausgedehnte Suche nach dem Mädchen und dem Fahrzeug ein - mit Erfolg.

Verdächtiger flüchtet samt entführtem Mädchen vor Polizei

Streifenbeamte stellten das verdächtige Fahrzeug fest und es kam zu einer Verfolgungsjagd, so die Polizei. Schließlich hätten die Beamten den Pkw anhalten können. Das Mädchen wurde in Obhut genommen. Bei dem Fahrer des Fahrzeugs handelt es sich laut Polizei um einen in Neustadt wohnenden 61-jährigen Mann, der bereits als Sexualstraftäter in Erscheinung getreten ist.

Der Mann wurde festgenommen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Umständen und Hintergründen der Tat dauern an.

Verdächtiger Vorfall in Maikammer

Die Polizei hatte bereits Ende August Ermittlungen zu einem unbekannten Mann aufgenommen, der in Maikammer einen zehnjährigen Jungen angesprochen und ihm Süßigkeiten angeboten haben soll. Die Mutter des Jungen hatte den Vorfall im Internet veröffentlicht und in sozialen Netzwerken waren schnell Gerüchte kursiert, dass es sich um einen Sexualstraftäter handelt.

Daraufhin hatte die Frau den Vorfall der Polizei gemeldet. Ob zu diesem Fall schon Ermittlungsergebnisse vorliegen ist, noch nicht bekannt.