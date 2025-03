per Mail teilen

Die Polizei wurde am Sonntagabend zu einem gewalttätigen Übergriff auf eine Frau und deren Tochter gerufen. Die Beamten setzten gegen den Angreifer ein Elektroschock-Gerät ein.

Gestern Abend ist eine Frau in Ludwigshafen-Oggersheim von ihrem Lebensgefährten vor deren gemeinsamer Wohnung angegriffen und mehrfach geschlagen worden. Auch die 15-Jährige Tochter wurde geschlagen. Beide erlitten leichte Verletzungen. Der betrunkene Mann hatte beiden vor der Wohnung offenbar aufgelauert. Die Polizei wurde hinzugerufen. Der 40-Jährige war aber nicht mehr da.

Mann läuft auf Beamte zu statt stehenzubleiben

Die Beamten fanden den Mann aber in der Nähe und forderten ihn auf stehenzubleiben. Das tat der Mann laut Polizei nicht, sondern lief auf die Beamten zu. Diese setzten einen Taser ein und brachten ihn damit zu Boden. Der Mann habe dabei keine Verletzungen erlitten, so die Polizei. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Und er wurde wegen Körperverletzung angezeigt. Außerdem darf der Mann die gemeinsame Wohnung bis auf Weiteres nicht betreten und sich auch weder der Frau noch ihrer Tochter nähern.

Frau und Tochter kamen zur Behandlung der Verletzungen in ein Krankenhaus.