Ein 57 Jahre alter Mann hat in der Germersheimer Innenstadt auf seine von ihm getrennte lebende Ehefrau mit einem Messer eingestochen. Die Frau hatte ihren Noch-Ehemann in der Vergangenheit bereits mehrfach angezeigt.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stach der 57-Jährige am Donnerstagabend gegen 23 Uhr mehrfach auf die Frau ein. Sie wurde so schwer verletzt, dass sie notoperiert wurde. Inzwischen ist die 46-Jährige außer Lebensgefahr. Es war, wie die Staatsanwaltschaft dem SWR sagte, nicht der erste Angriff des Mannes auf die Frau. Schon in der Vergangenheit hatte er der 46-Jährigen wohl immer wieder nachgestellt, sie bedroht und ihr aufgelauert. Das Paar hat mehrere erwachsene Kinder.

Passant erleidet Schnittwunde

Ein Fußgänger, der der Frau am Donnerstag zur Hilfe eilte, wurde auch mit dem Messer angegriffen und erlitt eine Schnittwunde. Der Beschuldigte flüchtete vom Tatort und wurde in seiner Wohnung festgenommen. Er soll am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Ehefrau hatte den Mann bereits mehrfach angezeigt

Wie die Staatsanwaltschaft Landau auf SWR-Nachfrage erklärte, hatte die Frau ihren Noch-Ehemann bereits mehrfach angezeigt, weil er sie bedroht und ihr aufgelauert bzw. sie gestalkt hatte. Zuletzt war der Mann in einem Gerichtsverfahren verurteilt worden. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Es wurden laut Staatsanwaltschaft Rechsmittel eingelegt.

Ehemann musste sich von Frau entfernt halten

Außerdem hatte die Ehefrau eine Gewaltschutzverfügung gegen den Mann erreicht. Das heißt, der Ehemann hatte Auflagen, sich von der 46-Jährigen fernzuhalten.