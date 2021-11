Mann fährt mit Motorroller in den Schalterraum einer Bank

Ein Mann ist am Mittwoch in Bad Bergzabern mit einem Motorroller in den Schalterraum einer Bank gefahren. Das teilte die Polizei mit.

Als er sein Gefährt dort abstellen wollte, sprachen ihn die Bankmitarbeiter auf sein Verhalten an. Der Mann gab an, dass es ja kein entsprechendes Verbotsschild geben würde. Der Aufforderung die Bank zu verlassen, kam der Mann murrend nach. Zu einer Gefährdung von Kunden oder Passanten sei es-laut Polizei- nicht gekommen.