Mann landet mit Auto in der Queich

Am Samstag ist ein Mann am Ortseingang von Albersweiler in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Wagen in der Queich gelandet. Wie die Polizei mitteilte, fuhr er geradeaus über einen Radweg, rutschte eine Böschung hinunter und kam mit dem Auto erst im Fluss zum Stehen. Der Fahrer kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Weil Öl aus dem Auto auslief, errichtete die Feuerwehr mehrere Ölsperren. Das Auto wurde mit einem Kran aus der Queich geborgen. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann zu schnell unterwegs war und vermutlich während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte.