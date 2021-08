per Mail teilen

Eigentlich sollten Elektroschocker der Polizei Randalierer unschädlich machen. In Wattenheim (Kreis Bad Dürkheim) ist ein 30-Jähriger aber dennoch einer Polizeistreife enkommen.

Ein Vater hatte die Polizei in der Nacht vom Freitag auf Samstag gerufen, weil sein 30-jähriger und betrunkener Sohn im elterlichen Haus alles kurz und klein schlagen würde. Der Vater war aus dem Haus geflüchtet.

Taser wird eingesetzt

Als die Beamten eintrafen, schlief der 30-Jährige zunächst, so ein Polizeisprecher. Er sei dann aber unmittelbar auf die Polizisten losgegangen, so dass diese ihn mit Schlagstock und Taser überwältigen wollten.

Taser wirkt nicht

Der Taser habe eindeutig den Mann getroffen, sagte der Polizeisprecher dem SWR. Offenbar habe der Elektroschocker aber aus irgendeinem Grund seine Wirkung verfehlt. Warum, müsse noch geklärt werden.

Mann versteckt sich im Wald

Schließlich hatten die Polizisten den Mann in einem Zimmer zurückgelassen, so der Polizeisprecher weiter. Sie riefen Verstärkung. Diesen Moment habe der Mann genutzt, um aus dem Zimmer, aus dem Haus und in einen nahegelegenen Wald bei Wattenheim zu flüchten. Dort habe er sich versteckt.

Kein Fahndungsgrund

Wie der Polizeisprecher erklärt, wurde die Suche abgebrochen und auch nicht weiter fortgesetzt. Gegen den Mann hätten keine wirkliche Gründe für eine Festnahme oder gar Verhaftung vorgelegen. Die Personalien des Randalierers seien bekannt und entsprechende Anzeigen wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und wegen Sachbeschädigung aufgenommen worden.