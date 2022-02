Alkoholisierter Schläger droht mit Fleischermesser

Ein alkoholisierter Mann hat in der Nacht in einem Café in Ludwigshafen einen anderen mit einem Fleischermesser bedroht. Laut Polizei hatte er zuvor in einer fünfköpfigen Gruppe unvermittelt auf einen anderen Mann eingeschlagen. Dabei habe er selbst einen Aschenbecher auf den Kopf geschlagen bekommen. Der Mann wurde aus dem Café geschmissen und kam mit dem Fleischermesser zurück. Bevor er damit angreifen konnte, sei ihm das Messer aber von einem anderen Gast abgenommen worden. Laut Polizei hatte der Angreifer einen gefälschten Pass bei sich.