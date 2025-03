Ein 29-jähriger Mann hat am Wochenende in Ludwigshafen stundenlang sein Baby in seiner Gewalt. Nach Polizeiangaben vom Montag drohte er, dem Säugling etwas anzutun.

Der 29-Jährige hatte nach Angaben der Polizei nachts in der gemeinsamen Wohnung in Ludwigshafen mit seiner Lebensgefährtin gestritten und das gemeinsame Baby an sich gerissen. Er soll sich dann geweigert haben, den Säugling wieder herauszugeben. Stattdessen drohte er, dem Kind und seiner 39-jährigen Lebensgefährtin etwas anzutun. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Mann gab Baby drei Stunden lang nicht heraus

Die alarmierte Polizei bemühte sich drei Stunden lang, den Mann zur Herausgabe des Säuglings zu bewegen. Das Baby blieb unverletzt.

Ein Richter ordnete an, dass der Mann bis Mittwoch in Gewahrsam bleiben muss. Außerdem legte die Polizei fest, dass der Mann die Wohnung seiner Lebensgefährtin nach seiner Entlassung in die Freiheit zehn Tage lang nicht betreten darf.

Schutz vor häuslicher Gewalt durch Polizei und Gerichte

Hintergrund ist, dass die Frau genug Zeit haben soll, um eine richterliche Verfügung gegen ihren gewalttätigen Lebensgefährten zu bewirken. Diese besagt beispielsweise, dass der Mann sich seiner Lebensgefährtin und seinem Baby nicht nähern darf.

Die Polizei in Ludwigshafen weist daraufhin, dass Opfer häuslicher Gewalt in allen Polizeidienststellen speziell geschulte Ansprechpartner finden. Daneben gibt es zahlreiche Informationen auf der Webseite der Polizei .