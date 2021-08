Bei einer Schlägerei zwischen drei Männern am späten Dienstagabend in Ludwigshafen ist ein 25-jähriger verletzt worden. Laut Polizei waren die Drei am Berliner Platz miteinander in Streit geraten. Dabei habe einer der Männer den 25-jährigen zu Boden gerungen und mit dem Fuß gegen dessen Kopf getreten. Zeugen hätten die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, saßen die drei stark betrunkenen Männer nebeneinander auf einer Bank, so die Polizei. Weil er am Kopf blutete, sei der 25-jährige ins Krankenhaus gebracht worden. Der Angreifer habe sich auch der Polizei gegenüber aggressiv verhalten und sei in Gewahrsam genommen worden.