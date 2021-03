Ein Autofahrer hat am Freitagabend in Ludwigshafen bei einem Streit einen Betrunkenen mit einer Schusswaffe bedroht. Passanten riefen die Polizei. Die Zeugen merkten sich das Kennzeichen vom Auto des Mannes. Die Polizei fand nach eigenen Angaben in dessen Wohnung eine Schreckschusspistole. Der Betrunkene wiederum sei aggressiv aufgetreten. Die Beamten hätten ihn schließlich gefesselt und zur Ausnüchterung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Streitenden erwartet je eine Anzeige.