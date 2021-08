per Mail teilen

Ein Mann aus Ludwigshafen hat am Montagnachmittag in der Innenstadt von Bad Dürkheim randaliert. Nach Polizeiangaben hat der Mann zunächst unvermittelt einen Kleiderständer vor einem Bekleidungsgeschäft umgeworfen. Anschließend sei er weitergezogen zu einem Obst- und Gemüsegeschäft. Dort habe der Mann sich eine Wassermelone genommen und sie auf dem Gehweg kaputt geworfen. Zeugen hätten daraufhin die Polizei gerufen. Passanten gegenüber sei der Ludwigshafener jedoch nicht aggressiv gewesen, er habe weder unter Alkohol- noch Drogeneinfluss gestanden. Polizeibeamte nahmen den Mann schließlich am Bahnhof fest, gegen ihn werde wegen Sachbeschädigung ermittelt.