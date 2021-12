Mann landet wegen Mordversuchs in Psychiatrie

per Mail teilen

Ein Mann aus Hettenleidelheim im Kreis Bad Dürkheim wird wegen versuchten Mordes in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht. Das haben nach Angaben einer Sprecherin die Richter am Landgericht Frankenthal entschieden. Der 50-jährige Angeklagte hatte Mitte Mai in seiner Wohnung mit zwei Messern auf seinen 81-jährigen Mitbewohner eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt. Dabei hatte der psychisch kranke Täter Handybilder von seinem Opfer gemacht. Der Sohn des Opfers war eingeschritten und konnte laut Gericht seinem 81-jährigen Vater das Leben retten.