Ein Mann aus Haßloch muss sich am Mittwoch wegen Untreue und Urkundenfälschung vor dem Amtsgericht in Speyer verantworten. Nach Angaben des Gerichts soll er einen Verein in Schifferstadt um mehr als 91.000 Euro geschädigt haben.

Zwei Jahre lang soll der Angeklagte als Vereinsmitarbeiter und stellvertretender Vorsitzender Kurse aus der Vereinskasse finanziert haben. Laut Anklage hat es diese Kurse aber gar nicht gegeben oder das Geld floss an Kursleiter, die frei erfunden waren. Angeklagter will auf Anweisung gehandelt haben Der Angeklagte erklärte vor Gericht, er habe das gemacht, was die Geschäftsleitung angeordnet hat. Er habe sich nicht persönlich bereichert. "Ich wollte nicht auf der Straße sitzen, ich wollte den Job behalten, ich bin nicht die hellste Kerze auf der Torte!" Angeklagter Die Richterin zeigte zwar Verständnis für seine Lage, betonte aber auch: "Rechtlich haben Sie eine Straftat begangen."