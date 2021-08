Ein Mann hat in einer Raststätte an der A65 bei Edesheim im Kreis Südliche Weinstraße eine Mitarbeiterin mit einer Colaflasche attackiert. Wie die Polizei mitteilt, hat der Mann die Raststätte am Mittwochmorgen ohne Corona-Schutzmaske betreten. Als er sich weigerte diese aufzusetzen, wurde er gebeten die Raststätte zu verlassen, so die Polizei. Weil er sich darüber ärgerte, habe er eine Colaflasche auf die Bedienung geworfen und diese am Körper verletzt. Anschließend sei er geflüchtet. Durch die Videoüberwachung wurde jedoch sein Karlsruher Kennzeichen ermittelt. Der Mann sei wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt worden.