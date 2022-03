Mandelblüte in Gimmeldingen: Stadt will keinen Besucheransturm

Das Mandelblütenfest in Gimmeldingen fällt wegen Corona zwar wieder aus. Trotzdem sind am Wochenende erste Besucher in den Weinort gekommen, um die Mandelblüte zu genießen. Denn 2021 war das nicht möglich.

Am Sonntag machten die Besucher in Gimmeldingen Selfies, Fotos der Mandelblüten oder genossen einfach den Spaziergang - vorbei an den rund 1.000 pink, rosa oder weiß blühenden Mandelbäumen rund um den Ort. "Letztes Jahr waren wir schon extrem traurig, dass wir nicht hierher kommen konnten", sagt Anna Kurth aus dem südpfälzischen Schwegenheim. "Aber jetzt genießen wir es umso mehr, mal rauszukommen." Sie ist mit ihrem Mann und den beiden Töchtern auf dem Mandelblüten-Lehrpfad unterwegs. Endlich wieder, sagt sie.

Wochenend-Touristen durften Gimmeldingen 2021 nicht betreten

Im vergangenen Jahr war Gimmeldingen - ein Ortsteil von Neustadt an der Weinstraße - an den Wochenenden der Mandelblüte für Tagesbesucher komplett abgeriegelt worden. Die Zufahrten ins Dorf waren abgesperrt und wurden vom Ordnungsamt kontrolliert. Zu groß war damals die Angst der Stadtverwaltung Neustadt, dass tausende Besucher in Corona-Zeiten in den Ort strömen. Das idyllische Weindorf in der Pfalz und sein traditionelles Mandelblütenfest im März besuchen seit Jahren Einheimische, aber auch tausende Touristen aus ganz Deutschland und sogar dem Ausland.

Ortskern von Gimmeldingen: Mandelblüten-Besucher mussten bei der Mandeblüte 2021 draußen bleiben SWR

Auch Hagen Wick aus Ludwigshafen hat die Mandelblüte im vergangenen Jahr vermisst. Seit seiner Kindheit sei sie für ihn "das Highlight" zu Jahresbeginn. Mit seiner Lebensgefährtin ist er am Sonntag diesmal extra kurz nach 10 Uhr schon da - beide haben Angst vor zu vielen Besuchern, immerhin gebe es ja noch Corona.

Gimmeldinger Winzer dürfen Höfe öffnen

Auch die Winzer in Gimmeldingen atmen auf. Das Mandelblütenfest fällt zwar zum dritten Mal wegen Corona aus – aber immerhin dürfen die Winzer diesmal ihre Höfe öffnen, Wein ausschenken und kleine Gerichte anbieten. Beim Mandelblütenfest hat Winzer Dieter Ferckel normalerweise einen Ausschankstand mitten im Dorf. Jetzt ist sein Hof im Unterdorf für Gäste geöffnet, die an großen Tischen im Garten oder auf Bänken im Hof sitzen. "Es ist natürlich auch für uns als Winzer die größte Art der Werbung, wenn die Mandelbäume blühen und viele Touristen kommen und sich für unseren Wein interessieren", sagt Ferckel. "Das hilft uns schon sehr viel weiter." Die Winzer müssen auch in diesem Jahr mit Umsatzeinbußen rechnen, weil das Fest abgesagt wurde.

Neustadt will Besucheransturm wegen Mandelblüte vermeiden

Trotzdem: Einen Besucheransturm erleben - das will man in Gimmeldingen währen der Mandelblüte diesmal nicht. Claudia Albrecht, Ortsvorsteherin in Gimmeldingen, hofft, dass die Zahl der Mandelblütenfans an den Wochenenden überschaubar bleibt. "Wir hoffen natürlich auch aus den Erfahrungen der vergangenen beiden Jahre, dass die Gäste, die kommen und die auch willkommen sind, bedächtig sind - sich ordentlich benehmen und ordentlich parken!" Feierlaune gebe es ja momentan ohnehin nicht, sagt sie mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Im Mekka der Mandelblüte setzt man in diesem Jahr also vor allem auf Vernunft - statt auf Verbote. Ein Mandelblütenfest gab es am Sonntag dafür an der französischen Grenze in Schweigen-Rechtenbach (Kreis Südliche Weinstraße).

Neustadt zieht positive Bilanz

Das Fazit der Stadt Neustadt für das erste Mandelblüten-Wochenende in Gimmeldingen fällt positiv aus. Auf SWR-Anfrage teilt die Verwaltung am Montag mit, sie sei sehr zufrieden. "Es hielt sich alles in Grenzen, ein Besucheransturm blieb aus." Es sei kein Eingreifen nötig gewesen. Die Stadt hat vorsichtshalber Absperrgitter aufgestellt, um bei großem Besucherandrang auch Dorfstraßen absperren zu können.

Stadt fackelt bei Parksündern nicht lange

Bei Parksündern allerdings fackelten die Ordnungshüter nicht lange: Wegen Wildparkens hat die Stadt nach eigenen Angabenknapp 25 Verwarnungen ausgesprochen, außerdem wurden am Sonntag drei Autos abgeschleppt, die im absoluten Halteverbot parkten.