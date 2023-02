per Mail teilen

In der Süd- und Vorderpfalz blühen bereits die ersten Mandelbäume, auch in Neustadt-Gimmeldingen. Das Mandelblütenfest lässt aber noch etwas auf sich warten.

Die ersten warmen Sonnentage hatten sie in den vergangenen beiden Wochen hervorgelockt: Die ersten Mandelblüten an der Deutschen Weinstraße und in der Pfälzer Rheinebene. Doch es sind bisher nur die frühen Mandelsorten, die blühen, sagt die Ortsvorsteherin von Neustadt-Gimmeldingen, Claudia Albrecht, dem SWR.

Die ersten blühenden Mandelbäume kündigen in der Pfalz den Frühling an. SWR

Neustadt: Kein Mandelblütenfest Anfang März

Klar sei schonmal: Am ersten Märzwochenende wird es kein Gimmeldinger Mandelblütenfest geben, so Albrecht. Das habe der verantwortliche Festausschuss bereits entschieden.

Klar sei außerdem, dass das Fest an zwei Wochenenden stattfinden wird, "damit das alles entzerrter wird", so die Ortsversteherin.

Ausschank über zwei Wochenenden verteilt

Das Mandelblütenfest soll auch in diesem Jahr nicht mehr ein solches Ausmaß annehmen, wie in den Jahren vor Corona, so Albrecht. Die Stadt Neustadt habe zurecht die Organisation für das Fest übernommen, bei dem ein mehrstufiges Sicherheitskonzept zum Tragen kommen werde. Und auch Falsch- und Wildparken sollen scharf kontrolliert werden.

Zwar steht der genaue Termin noch nicht. Die neue Mandelblütenkönigin wurde aber bereits am Sonntagnachmittag gekrönt. Sie heißt Melanie Schmidt und wird das Weindorf Gimmeldingen ein Jahr lang repräsentieren.