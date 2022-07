per Mail teilen

Ein achtjähriges Mädchen ist während einer Busfahrt in Ludwigshafen von einem unbekannten Mann unsittlich berührt worden. Nach Polizeiangaben war der Bus vom Stadtteil Oggersheim Richtung Ruchheim unterwegs, als der Mann am Dienstag kurz vor 18 Uhr dem Mädchen ans Gesäß fasste. Mädchen und Mann seien in Ruchheim ausgestiegen. Der mutmaßliche Täter soll etwa 30 Jahre alt und ein Meter 80 groß sein und kurzes blondes Haar haben. Die Polizei hofft nun auf Hinweise.