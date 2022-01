Mann auf offener Straße mit Messer angegriffen

In Lustadt hat am Mittwochmorgen, kurz nach Mitternacht, ein Mann auf offener Straße einen anderen mit einem Messer angegriffen und verletzt. Das Opfer wurde mit Stichwunden an der Hand, den Armen sowie im Gesicht in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Landau schwebt er jedoch nicht in Lebensgefahr. Der Angreifer, ein 24-jähriger wohnsitzloser Mann, wurde noch in der Nacht festgenommen. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Ob sich die beiden Männer kannten oder ob es sich um ein Zufallsopfer handelt, wollte die Staatsanwaltschaft wegen der laufenden Ermittlungen nicht sagen.