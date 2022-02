Lustadt: Betrunkener rammt Auto durch Hoftor

Szenen, wie man sie sonst nur in Filmen sieht: In Lustadt (Kreis Germersheim) kam es am frühen Mittwochmorgen zu einem Unfall, den selbst die Polizei als "außergewöhnlich" bezeichnet.

Eines der Autos, die bei der Trunkenheitsfahrt des 24-Jährigen in Mitleidenschaft gezogen wurden VU Lustadt

Laut Polizeibericht war ein 24-Jähriger mit seinem Wagen kurz nach Mitternacht auf der Oberen Hauptstraße in Richtung Zeiskam unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Auto und das Verhängnis nahm seinen Lauf: Der Wagen rammt einen geparkten PKW - und zwar so stark, dass der dann 20 Meter weit über die Straße geschleudert wurde und durch ein Hoftor krachte; direkt in ein Auto, was dahinter abgestellt war.

Der Abend in Zahlen: 1,65 Promille – vier beschädigte Autos

Der Unfallverursacher bekam leicht etwas ab, ansonsten wurde laut Polizei niemand verletzt. Bei der Unfallaufnahme fanden die Beamten schnell heraus, warum es mit den Fahrkünsten des 24-Jährigen nicht mehr ganz so weit her war: Der Mann hatte 1,65 Promille im Blut. Und es war nicht sein einziger Zusammenstoß in dieser Nacht: Im Laufe der Ermittlungen stellte sich laut Polizei heraus, dass er kurz vorher schon ein Auto in Lustadt gestreift hatte. Er muss jetzt mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 15.000 Euro.