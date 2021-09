Freiwillige Feuerwehr Landau überrascht von Ansturm auf Ehrenamt

per Mail teilen

Der Landauer Stadtteil Queichheim bekommt ein neues Feuerwehrhaus. Die Feuerwehr braucht dafür Freiwillige. Und erlebt bei der Suche nach ihnen eine ungewöhnlich große Nachfrage.

Den Klang von Sirenen kennt Michelle gut. Die junge Frau aus Landau arbeitet seit fünf Jahren als Polizistin, ist im Schichtdienst unterwegs. Jetzt will sie sich auch noch bei der Freiwilligen Feuerwehr engagieren.

"In meinem Hauptberuf bin ich weiter weg vom Feuer und jetzt möchte ich näher ran."

Durch Corona-Pandemie Lust aufs Ehrenamt

Näher ran ans Feuer, direkt am Ereignis sein, das ist ein Grund, warum Michelle, die nur ihren Vornamen nennen möchte, sich als Freiwillige für die neue Wache im Landauer Stadtteil Queichheim gemeldet hat. Während der Corona-Pandemie habe sie gemerkt, dass Zivilcourage wichtig ist.

Michelle ist eine von 40 neuen Freiwilligen, die sich nun ehrenamtlich bei der Feuerwehr in Landau engagieren will. SWR

Normalerweise wenig Ehrenamtler

Eigentlich suchen die Freiwilligen Feuerwehren im Land dringend nach neuen Kameraden. Der Feuerwehrchef in Landau aber erlebt gerade genau das Gegenteil. Für das neue Feurwehrhaus in Landau-Queichheim, in dem ab Anfang nächsten Jahres ein Löschfahrzeug stationiert werden soll, braucht Dirk Hargesheimer 18 Freiwillige - gemeldet haben sich fast 40.

"Wir sind wirklich überrascht. Wir dachten, es wird schwieriger. Wir haben nicht damit gerechnet, dass der Zuspruch so groß sein kann."

Flutkatastrophe in Ahrtal als Grund für Feuerwehr-Engagement

Die Gründe, warum sich so viele Frauen und Männer gemeldet haben, sind laut Hargesheimer vielfältig. Viele wollen den Bürgern etwas zurückgeben, wohnen selbst im Stadtteil. Andere suchten die Gemeinschaft der Feuerwehr. Sie hätten gerade in der Corona-Zeit gemerkt, dass ihnen etwas fehlt. Auch die Bilder aus dem Flutkatastrophengebiet im Ahrtal, diese vielen helfenden Hände. Das war auch für einige ein Denkanstoß, bei sich vor Ort helfen zu wollen, so Dirk Hargesheimer.

Nächstes Jahr: Start im Feuerwehrhaus im Stadtteil Queichheim

Für Michelle und die anderen Freiwilligen beginnt bald die Grundausbildung. Anfang nächsten Jahres soll es dann richtig losgehen im neuen Feuerwehrhaus. Das wird übrigens eingerichtet, damit der Landauer Osten einfacher und schneller von der Feuerwehr erreicht werden kann.

Ob die 26-Jährige vor ihrem ersten Einsatz als Freiwillige Feuerwehrfrau nervös sein wird? Nein, das nicht, sagt Michelle, aber vielleicht leicht angespannt. Auf jeden Fall freue sie sich auf ihr neues Engagement, vor allem auf die Gemeinschaft, zusammen krasse Aufgaben zu meistern und nach dem Einsatz auch mal was zusammen Essen zu gehen.