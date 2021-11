Luftfilter für Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation

per Mail teilen

Die Kitas und die Grundschule des Pfalzinstituts für Hören und Kommunikation in Frankenthal werden mit Luftfiltern ausgestattet. Dies hat der Träger, der Bezirksverband Pfalz erklärt. Für die Anlagen in 43 Schulräumen sowie acht Kitaräume wird eine Investition in Höhe von über einer Million Euro benötigt. Der Bund übernimmt jedoch die Kosten für den Einbau der Anlagen zu 80 Prozent. Bezirkstagsvorsitzender Theo Wieder erklärte, es sei eine Pflicht, die von der Pandemie besonders betroffenen Kinder mit solchen Maßnahmen zu schützen.