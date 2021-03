per Mail teilen

Die Stadt Landau hat der Opfer des Luftangriffs am 16. März 1945 gedacht. Kurz vor dem Ende des zweiten Weltkriegs hatten alliierte Bomber 40 Prozent des Landauer Stadtgebiets in Schutt und Asche gelegt. 176 Bürger starben. Landau Oberbürgermeister Hirsch legte einen Kranz nieder an der Gedenktafel bei der Pfarrei Heilig Kreuz nieder.