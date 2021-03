per Mail teilen

Der Ludwigsplatz in Ludwigshafen soll ab April verschönert werden. Darauf hat sich der Ortsbeirat Südliche Innenstadt geeinigt. Auf dem Platz in der Innenstadt sollen unter anderem drei neue Beete mit verschiedenen Pflanzen angelegt werden. Den Anstoß für die Verschönerung gab die Leiterin des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe der Stadt Ludwigshafen. Wie sie mitteilt, ist der Ludwigsplatz mittlerweile stark abgenutzt. Im Rasen hätten sich über die Jahre viele Lücken gebildet. Aus diesem Grund soll die Grünfläche erneuert werden. Außerdem möchte die Grünflächen-Leiterin Stauden und Gräser anpflanzen. Nach Angaben des Ortsvorstehers von der CDU soll es auch nach der Verschönerung weiterhin möglich sein, den Platz für Veranstaltungen zu nutzen. In der Vergangenheit wurde der Ort öfter für kleinere Feste genutzt.