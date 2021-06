In Ludwigshafen hat es am frühen Samstagmorgen in der Stadtmitte in der sechsten Etage eines siebenstöckigen Wohnkomplexes gebrannt. Fünf Menschen wurden dabei nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Insgesamt mussten mehr als 100 Personen aus dem Mehrfamilienhaus evakuiert werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 500.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.