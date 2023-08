Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Steinruck ist aus der SPD ausgetreten

per Mail teilen

Die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck ist aus der SPD ausgetreten. Das gab die Politikerin heute Nachmittag auf Facebook bekannt.

Es sei kein leichter Entschluss gewesen, schreibt Steinruck. Schließlich sei die SPD über viele Jahre ihre politische Heimat gewesen. Für den Parteiaustritt habe es viele Gründe gegeben, die sie im Einzelnen nicht kommentieren wolle. Auf ihre Amtsführung als Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen werde der Entschluss keinen Einfluss haben, so Steinruck weiter. Sie habe sich immer als überparteiliche Oberbürgermeisterin verstanden und auch so agiert. Der Generalsekretär der SPD Rheinland-Pfalz Marc Ruland teilte mit, er bedauere die Entscheidung Steinrucks, die Gründe dafür seien ihm nicht bekannt. Nach Angaben der „Rheinpfalz“ sollen vor allem Konflikte zwischen Steinruck und ihrer ehemaligen Fraktion zu dem Zerwürfnis geführt haben. So habe es zum Beispiel unterschiedliche Meinungen zum gescheiterten Hochhausprojekt Metropol auf dem Berliner Platz gegeben.