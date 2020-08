Eigentlich wollte Dolly El-Ghandour aus Ludwigshafen nur in Beirut Urlaub machen. Aber am Dienstag wurde sie plötzlich Zeugin der schweren Explosion am Hafen. Jetzt versucht sie, zu helfen, wo sie kann.

Dolly El-Ghandour erzählt dem SWR am Telefon, wie sie die Explosion erlebt hat. Am Dienstagabend sei sie gerade in ihrem Hotelzimmer gewesen - zehn Kilometer vom Ort des Unglücks entfernt, als plötzlich alles angefangen habe zu wackeln. Ihr Mann und die gebürtige Libanesin hätten so etwas noch nie erlebt, nicht gewusst, was gerade passiert. Als sie es erfuhren, waren sie entsetzt und bestürzt. Seitdem versuchen beide mit anzupacken, wo immer möglich:

Die Ludwigshafenerin Dolly El-Ghandour vor Trümmern in Beirut Privat

"Ganz Beirut ist unter Scherben begraben, überall liegen Scherben. Gestern haben wir versucht, etwas davon aus den Hauptwegen und Straßen zu entfernen, damit die Leute wieder dort laufen können." Dolly El-Ghandour

Außerdem hätten die beiden in den Häusern, die noch bewohnt sind, Lebensmittel und Getränke verteilt. Jeder Tag stelle die freiwilligen Helfer in Beirut gerade vor neue Situationen:

"Gestern beim Lebensmittel-Verteilen standen wir bei einem Ehepaar vor der Wohnung, die keine Tür mehr hatten. Und die Plünderer sind schon unterwegs. Wir haben zugesagt, ihnen zu helfen. Heute wird also ein Schreiner kommen." Dolly El-Ghandour

Freunde spenden für Menschen in Beirut

Nebenher hat El-Ghandour vom Libanon aus einen privaten Spendenaufruf gestartet, Freunde und Bekannte kontaktiert und ein Konto eingerichtet. Inzwischen habe sie bereits Spenden in Höhe von 4.000 Euro gesammelt, erzählt die Ludwigshafenerin. Die sollen den Menschen in Beirut zugute kommen.

Ein zerstörtes Haus in Beirut Privat

Rückkehr mit bangem Herzen

Am Donnerstag fliegt El-Ghandour zurück nachhause. Sie sagt, ihr Herz schmerze bei dem Gedanken, die Menschen in Beirut in der jetzigen Situation zurücklassen zu müssen. Aber sie müsse zur Arbeit und für ihre Kinder beginne die Schule. Zum Glück seien viele Helfer vor Ort. Außerdem hofft die Ludwigshafener SPD-Politikerin bis dahin noch ein bisschen was bewirken zu können und wenigstens ein paar Menschen geholfen zu haben. Und auch von Ludwigshafen aus will sie weiter Hilfen für Beirut organisieren.