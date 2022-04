Ludwigshafener wegen Kreditbetrugs vor Gericht

per Mail teilen

Ein Kreditvermittler muss sich am Montag wegen Betrugs vor dem Landgericht in Frankenthal verantworten. Der 60-jährige Ludwigshafener soll nach Angaben seines Verteidigers eine Bank um 550.000 Euro betrogen haben. Der Angeklagte soll Menschen mit wenig Geld Kredite bei einer Ludwigshafener Bank von jeweils bis zu 20.000 Euro, zum Beispiel für einen Autokauf, verschafft haben. Dabei sei ihm klar gewesen, dass die Kreditnehmer nicht in der Lage sein würden, die Darlehen zurückzuzahlen. Um die Bank zu überzeugen, und die Zahlungsfähigkeit seiner Kunden vorzutäuschen, habe der 60-jährige Kontoauszüge und Lohnbescheinigungen gefälscht und seine Kunden zu den Terminen bei der Bank begleitet. Von den ausgezahlten Darlehen habe der Angeklagte Geld für sich abgezweigt. 25 solcher Fälle sind angeklagt. Der 60-jährige hat laut Gericht den Betrug im Wesentlichen gestanden.