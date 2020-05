per Mail teilen

Der Mannheimer Projektentwickler "Pro Concept" hat das überwiegend leer stehende Einkaufszentrum Walzmühle in Ludwigshafen von einem holländischen Investor gekauft.

Über den Kaufpreis wurde nach Angaben von Pro Concept Stillschweigen vereinbart. Es stehe noch nicht fest, ob die Pläne des bisherigen Besitzers umgesetzt werden. Dieser wollte die Walzmühle für 20 Mio. Euro umbauen und in ein Nahversorgungszentrum umwandeln. Der neue Besitzer will nach eigenen Angaben zunächst eine Bestandsaufnahme machen. Derzeit sei offen, was mit der Walzmühle geschehen wird.

Ehemaliger "Real" in der Walzmühle Ludwigshafen. SWR

Von der Getreidemühle blieb nur die Fassade

Die Walzmühle ist eine ehemaliger Getreidemühle, die bis 1985 genau einhundert Jahre in Betrieb war. Sie ist 1998 zu einem Einkaufszentrum umgebaut worden. Es blieb praktisch nur die Fassade erhalten.

Das Einkaufszentrum Walzmühle hatte bald nach seiner Eröffnung mit einer geringen Kundenfrequenz zu kämpfen. Verschiedenen Anläufe, es dauerhaft zu beleben, waren gescheitert.