per Mail teilen

In Ludwigshafen hat ein Vermieter im Stadtteil Oppau illegal eine Abstellkammer als Wohnung vermietet. Auf der Suche nach unerlaubten Monteurs-Herbergen hatten Kontrolleure der Stadt insgesamt vier illegale Zimmervermietungen entdeckt. Darunter war auch die zum Zimmer umfunktionierte Abstellkammer, in die gerade ein Bett hineinging und die nur über eine Dachluke als Fenster verfügte. Bereits vor einigen Wochen waren illegale Vermietungen in Ludwigshafen festgestellt worden.