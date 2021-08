Vom SPD-Vorzeigeprojekt zum Wackelkandidaten: Das Quartierbüro des SPD-Landesverbandes in Ludwigshafen steht angeblich auf der Kippe.

Das SPD Quartierbüro in der Ernst-Reuter-Siedlung in Ludwigshafen. Anwohner sorgen sich, dass die Türen hier bald geschlossen bleiben könnten. SWR

Vor knapp vier Jahren ist es als beispielhaftes Vorzeigeprojekt gestartet: Das Quartierbüro des SPD-Landesverbandes in der Ernst-Reuter-Siedlung in Ludwigshafen, damals frisch eingezogen in einen leerstehenden Supermarkt. Die Sozialdemokraten wollten sich um die Menschen in der Arbeitersiedlung kümmern und verhindern, dass immer mehr Leute auf dem Wahlzettel ihr Kreuz bei den Rechten machen. Seitdem gibt es Bürgersprechstunden mit praktischen Hilfsangeboten, Quartierfrühstück und Bastelnachmittage.

Anwohner wollen ihren Stadtteiltreff nicht verlieren

Aus glaubhafter Quelle, sagen zwei junge Anwohnerinnen, hätten sie erfahren, dass der SPD-Landesverband das Quartierbüro Ende September schließen wolle. Die beiden sammelten daraufhin Unterschriften für den Erhalt. Sie haben schon mehr als 300, sagen Shannon Gage und Maike Kniehase aus der Ludwigshafener Gartenstadt.

Steht das Quartierbüro wirklich auf der Kippe?

Auf Anfrage des SWR heißt es vom SPD Landesverband, es würden gerade Gespräche über die Zukunft des Quartierbüros geführt, "dramatisch" sei die Situation aber nicht. Dennoch: Schließung sei eine Option, da allein der Unterhalt jährlich eine sechsstellige Summe koste. Das Büro werde aus einem Strukturfonds der SPD finanziert und diese Mittel wurden nun gekürzt. Schnelle Ergebnisse werde es nicht geben, es müssten noch viele Gespäche geführt werden.