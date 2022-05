Ludwigshafen: Rapper Apache 207 bringt eigenen Wein raus

Apache 207 macht vieles anders als Andere: Der Ludwigshafener ist ein sehr erfolgreicher Musiker, obwohl kaum etwas über ihn bekannt ist und er keine Interviews gibt. Sein neues Projekt: Weißwein.

Der Ludwigshafener Rapper Apache 207 Maximilian Cremer

Sein erstes Album "Treppenhaus" hielt sich über 57 Wochen in den deutschen Charts. Eines seiner Videos auf Youtube ist mehr als 140 Millionen Mal geklickt worden. Das ist Apache 207, geboren und aufgewachsen in Ludwigshafen, und seit Jahren ganz oben mit dabei in der deutschen Rapszene. Interviews gibt er keine. Wer mitbekommen will, was er so treibt, sollte am besten seinen Instagram-Kanal im Auge behalten. Hier hat der Ludwigshafener nun angekündigt, seinen eigenen Weißwein auf den Markt bringen zu wollen. Wobei die Formulierung "auf den Markt bringen" etwas schwierig ist: Im Supermarkt wird man den nämlich nicht kaufen können, und: nein, auch online bestellen ist bislang nicht drin.

Back to the roots: Weinfeste

Den Wein soll es ausschließlich auf Weinfesten zu kaufen geben, auf denen der Rapper nach eigenen Angaben auch persönlich vor Ort sein will. Er wolle mit eigenen Augen sehen, wie der Wein verkostet wird. Schließlich sei er – und da wirds für seine Verhältnisse schon sehr persönlich – "als junger Pfälzer Bub immer auf Weinfesten abgehangen".

Auf welchen Weinfesten man Apache wird sehen und seinen Wein wird trinken können, ist offiziell noch nicht bekannt - der Mann bleibt halt ein Geheimniskrämer. Nach SWR-Informationen wird das erste Weinfest aber schon in der kommenden Woche in Maikammer stattfinden, allerdings nur für geladene Gäste.

Das ist über den Wein von Apache bekannt

Der Weißwein kommt vom Weingut Faubel in Maikammer und heißt "Niederfelder - Too sad to disco Cuvée". Der Name ist angelehnt an die Ludwigshafener Siedlung Niederfeld, wo Apache aufgewachsen ist und an sein letztes Album, das er "2sad2disco" genannt hat.