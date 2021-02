Für die Polizei im Ludwigshafener Präsidium und JVA-Mitarbeiter haben die Impfungen gegen Corona begonnen: Zuerst kommen die Polizisten dran, die selbst beim Impfen helfen sollen.

Laut dem rheinland-pfälzischen Innenministerium sind am Donnerstag in Mainz 180 Polizistinnen und Polizisten geimpft worden, darunter auch einige aus Ludwigshafen. Sie helfen ab Montag im speziell eingerichteten Polizei-Impfzentrum in Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern).

Bis Ende März sollen dort dann die Beamten mit dem größten Infektionsrisiko ihre Erstimpfung erhalten: Streifenpolizisten zum Beispiel und Mitglieder der Sondereinsatzkommandos. Mehr als die Hälfte der 2.200 Beschäftigten im Ludwigshafener Polizeipräsidium gehört zu dieser Gruppe.

Verabreicht wird der Astra Zeneca Impfstoff, der nach Angaben des Ministeriums von 80 Prozent der Polizisten akzeptiert wird. Diesen Impfstoff bekommen auch die knapp 500 Beschäftigten in den Justizvollzugsanstalten in der Vorderpfalz. Verimpft wird er in den Gefängnissen in Ludwigshafen, Schifferstadt und Frankenthal.